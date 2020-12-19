بعد غيابه عن لقاء المحلة.. نجم الأهلي يعود للمشاركة في التدريبات

شارك طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا للسفر إلى النيجر.





واشتكى طاهر محمد طاهر منذ يومين المران الجماعي من نزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة بعد التطعيمات التي حصل عليها تمهيدا لرحلة النيجر، وخرج من قائمة الفريق قبل مواجهة غزل المحلة التي أقيمت أمس.





ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام يوم ٢٣ ديسمبر الجاري في النيجر.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على المحلة أمس بثلاثية في ثاني مواجهات الفريق ببطولة الدوري الممتاز موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.



