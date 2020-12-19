عاجل.. تعديل في طاقم تحكيم لقاء الزمالك وجازيللي في دوري أبطال أفريقيا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أجرى الأتحاد الافريقي لكرة القدم في الساعات القليلة الماضية بعض التعديلات فيما يخص طاقم تحكيم مباراة الزمالك وجازيللي التشادي وذلك لحساب مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.


وجاءت التعديلات بسبب فيروس كورونا، حيث حرص الكاف على تعيين طبيب مرافق للطاقم التحكيمي، وهو المصري هاني الشاهيدي.


ويتكون الطاقم الكونغولي من حكم الساحة جين ندالا، رفقة المعاونين دادي دياسيوا وسفاري أوليفر، والحكم الرابع كيبينحو نومبي، والتنزاني أحمد مجوي مراقب المباراة.


ويستضيف الزمالك الفريق التشادي ذهاباً وإياباً في مصر وذلك بعد الإتفاق على ذلك مع الجانب التشادي والبداية يوم الأربعاء مع لقاء الذهاب.

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