جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة أسامه مصطفى، على إجراء نجم الفريق جراحة عاجلة بعد إصابته مؤخرًا.

وأكد الجهاز الطبي على ضرورة خضوع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، للجراحة بعد الإصابة بخلع في الكتف، خوفًا من طول مدة غيابه.

وأبدى ماهر موافقته على طلب اللجنة الطبية، بعدما كان يرفض فكرة الخضوع لأي عمليات، قبل أن يلتزم بتعليمات الطبيب.

وتأكد إصابة ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخلع في الكتف خلال مشاركته أمام مصر المقاصة، بالدوري العام.

ومن المنتظر أن يغيب ماهر، عن مباريات فريقه والتدريبات الجماعية لما يقرب من شهرين على الأقل، قبل أن يشارك بصورة طبيعية مع الفريق.

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