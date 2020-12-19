خاصية تليجرام الجديدة "حرام".. 3 فتاوى جديدة مهمة لدار الإفتاء

قدمت دار الإفتاء خلال الساعات الأخيرة، عدد من الفتاوى الهامة بشأن القضايا المجتمعية التي من الممكن أن تثير لغط عند المواطنين، لتخرج الدار وتقدم رسائل هامة بشأن لإيضاح الأمر بالأدلة إلى كافة المسلمين.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الفتاوى التي صدرت عن دار الإفتاء خلال الساعات الأخيرة بشأن القضايا المختلفة:





خاصية Nearby بتيلجرام

في البداية، حذرت دار الإفتاء المصرية فى آخر بياناتها من سوء استخدام خاصية Nearby التى أتاحها التطبيق الإلكترونى تيليجرام، تلك الخاصية التى تمكِّن المستخدمين من الدردشة مع القريبين منهم بسهولة، وشددت الدار على أن اختراق الخصوصيات لون من تتبع العورات التي ورد الشرع بالنهي عنها ولعن فاعلها وإنذاره بالعواقب الوخيمة؛ فقد نهى الشرع الشريف عن التجسس فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} [الحجرات: 12].





وقالت: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله"، قال: ونظر ابن عمر يومًا إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك! والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. رواه الترمذي، وقال: حسن.





أيهما أكثر ثوابا سماع القرآن أم قراءته؟

وبشأن الإجابة عن سؤال " أيهما أكثر ثوابا سماع القرآن أم قراءته؟"، قالت دار الإفتاء إن ثواب قراءة القرآن ليس كسماعه؛ فثواب القراءة أكبر، ففيه النظر في المصحف وتفعيل العقل والجوارح، وهذا يزيد في الثواب، متابعة أن هذا لا يقلل من ثواب الاستماع إلى القرآن الكريم؛ فذلك ممن يندب للناس جميعًا، خاصة من لا يستطيع قراءة القرآن القرآن.





واستشهد بما روى عن عبد الله بن مسعود –رضى الله عنه- "قالَ لي النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: اقْرَأْ عَلَيَّ قُلتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ وعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قالَ: فإنِّي أُحِبُّ أنْ أسْمعهُ مِن غيرِي فَقَرَأْتُ عليه سُورَةَ النِّسَاءِ، حتَّى بَلَغْتُ: {فَكيفَ إذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بشَهِيدٍ وجِئْنَا بكَ علَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} قالَ: أمْسِكْ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ"، رواه البخارى.





دعوات تنظيم داعش

فيما حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، من الدعوات الإرهابية لتنظيم "داعش"، التي تحث عناصرها على شن هجمات إرهابية في أعياد الميلاد المقبلة، مؤكدا على حرمانية تلك الأفعال الإجرامية.





وقال المرصد: "إن التنظيم اعتاد على نشر مثل هذه الدعوات التي تهدف إلى بث الرعب بين المجتمعات الأوروبية في مثل تلك الأوقات، حيث سبق أن دعا التنظيم عناصره إلى شن هجمات إرهابية في إسبانيا، ووثق ذلك في إصدار له تحدث فيه عناصره باللغة الإسبانية".





وأشار المرصد في بيانه، إلى أن التنظيم "عادة ما يبث مثل هذه الدعوات بهدف بث الحماس في نفوس عناصره"، ولا سيما ما يعرف بـ "الذئاب المنفردة" منهم، خصوصا في المجتمعات الغربية، لافتا إلى أن "توقيت إصدار هذه التهديدات يختلف عن الأعوام السابقة"، بسب تنفيذ التنظيم لثلاث عمليات إرهابية استهدفت كلا من فرنسا، والنمسا، في أكتوبر ونوفمبر من هذا العام، وهو ما يعطي انطباعا بأن التنظيم عاد مرة أخرى إلى الاعتماد على "ذئابه المنفردة"، في تنفيذ عمليات إرهابية باستخدام الأسلحة الخفيفة، أو الدهس، وغيرها.