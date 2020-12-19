ضبط 24 قضية أمن عام وتنفيذ 188 حكما قضائيا متنوعا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، عن ضبط المنافذ 24قضية أمن عام وتنيفذ (188) حكم قضائى متنوع، و4 قضايا هجرة غير شرعية.

ونجحت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط (3) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، مستحضرات تجميل ) .

وتمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، من  ضبط (2) قضية.

واستطاعت مجال الأمن العام، من  ضبط (24) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي).

وقامت في مجال ضبط المخالفات المرورية، بضبط (1229) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (188) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط (4) قضايا.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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