الإمارات تسجل 1254 إصابة جديدة بكورونا و823 حالة شفاء

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:30 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن إجراء 136.132 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

وكشفت إجراءات التقصي والفحص في الدولة، عن 1254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 192.404 حالة.

 

ورصدت الصحة الإماراتية، وفاة 4 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 634 حالة.

 

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

 

وسجلت الصحة الإماراتية، شفاء 823 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 168.129 حالة.

 

جاء ذلك تماشيًا مع خطة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم.

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