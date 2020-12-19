313 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:13 م
أمريكا
أمريكا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 17 مليوناً و416 ألفاً و108 حالات، فيما وصلت الوفيات إلى 313 ألفاً و35 حالة.

 

ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز، جاء ارتفاع الوفيات والإصابات بعد تسجيل ألفين و710 حالات وفاة جديدة و236 ألفاً و928 حالة إصابة.

 

وأفادت الجامعة الأمريكية، أن حصيلة الوفيات الحالية تجاوزت التقديرات الأولية للبيت الأبيض، الذي توقع في أحسن الأحوال ما بين 100 ألفاً و240 ألفاً حالة وفاة.

 

ويتوقع معهد القياسات والتقييمات الصحية (IHME) في جامعة واشنطن أنه بحلول رحيل الرئيس دونالد ترامب عن السلطة في 20 يناير(كانون ثان) المقبل ستكون وفيات كورونا في الولايات المتحدة قد وصلت إلى 420 ألف حالة ترتفع إلى 560 ألفاً بحلول الأول من أبريل(نيسان) 2021.


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