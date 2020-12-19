التشكيل المتوقع لمواجهة برشلونة ضد فالنسيا
السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:01 م
محمد أيمن
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تقام اليوم السبت مواجهة برشلونة ضد فالنسيا والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.
ومن المنتظر أن يخوض برشلونة المباراة بالأسماء التالية :-
حراسة المرمى: تير شتيجن.
الدفاع: ألبا - لينجليه - أراوخو - دست.
الوسط: بوسكيتس - دي يونج - بيدري.
الهجوم: كوتينيو - جريزمان - ميسي.
ويحتل البلوجرانا قبل المباراة المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الاسباني برصيد 20 نقطة جمعها الفريق بعد أن لعب إثني عشر مباراة.