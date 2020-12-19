التشكيل المتوقع لمواجهة برشلونة ضد فالنسيا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
تقام اليوم السبت مواجهة برشلونة ضد فالنسيا والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.


ومن المنتظر أن يخوض برشلونة المباراة بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: ألبا - لينجليه - أراوخو - دست.

الوسط: بوسكيتس - دي يونج - بيدري.

الهجوم: كوتينيو - جريزمان - ميسي.

ويحتل البلوجرانا قبل المباراة المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الاسباني برصيد 20 نقطة جمعها الفريق بعد أن لعب إثني عشر مباراة.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

صراع إنجليزي فرنسي على نجم ريال مدريد

منذ ساعتين

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة عرض نجم برشلونة للبيع

منذ أقل من ساعتين

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

قرار جديد من "ساسي" حول مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

التشكيل المتوقع لمواجهة برشلونة ضد فالنسيا

منذ 38 دقيقة

موعد نهائي دوري أبطال آسيا اليوم والقنوات الناقلة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب شبورة مائية

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 ص

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

11:58 م

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

01:48 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب شبورة مائية

07:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان