مصرع وشخص وإصابة 14 في انقلاب سيارة ربع نقل بأبو تشت

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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لقي شخص مصرعه، فيما اصيب 14 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على الصحراوي الغربي بأبو تشت.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الصحراوي الغربي بأبو تشت، بالقرب من كافتريا جمال، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرين.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتتولى التحقيق.

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