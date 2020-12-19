اسعار الريال السعودي اليوم السبت 19-12-2020.. إستقرار العملة السعودية





استقر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم وذلك لعدم وجود تعاملات بنكية اليوم ، ويوما الجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.





وتتحرك أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري بشكل طفيف وسط حالة استقرار كبيرة لسوق النقد.





سعر الريال السعودي اليوم السبت 19-12-2020





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى





4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08 جنيه للشراء. 4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.09 جنيه للشراء. 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10 جنيه للشراء. 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.10 جنيه للشراء. 4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى





4.08 جنيه للشراء.





4.19 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى قناة السويس





4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر





4.08 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.



