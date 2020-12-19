تعرف على حكام لقاءات سمنود وبهتيم وعمال المنصورة بالقسم الثالث

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يقام اليوم السبت، مباريات الجولة الثالثة، من منافسات مسابقة دوري القسم الثالث، للموسم الجديد 2020-2021.



ومن المقرر أن يلتقي سمنود مع عثماسون، ويدير اللقاء محمد حليم، يعاونه محمد عبد العظيم واحمد جمال.



ويلعب بهتيم مع المرج ويدير المباراة سيد منير، وأحمد نبيل والسيد سليمه.



ويحل عمال المنصورة ضيفا على منية سمنود، ويحكم اللقاء محمود بحيري، وماجد مرسي، ومعاذ محيي.