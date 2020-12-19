كشف ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالدقهلية بسبب خلافات مالية

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص- مقيم بطلخا، بتلقيه إتصال هاتفى من مجهول أبلغه خلاله بقيامه بإختطاف شقيقه تاجر "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم، وذلك لسابقة قيام نجل شقيقه المذكور "يعمل بالخارج"، بالإستيلاء على مبلغ (12 مليون جنيه) منه وبعض التُجار "مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرسعد بدمياط" لإستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية، إلا أنه لم يف بذلك أو يقوم برد تلك المبالغ.



تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالدقهلية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 6 أشخاص.



و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وعقب إستشعارهم بملاحقتهم أمنيًا وتضييق الخناق عليهم قاموا بالتخلى عن المجنى عليه بدائرة مركز شربين، وأمكن ضبط (5) من المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرروا بإتفاقهم على إختطاف المجنى عليه لقيامه ونجله بالإستيلاء منهم على مبالع مالية بقصد تشغيلها ولم يقم بردها، وبمواجهته المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهمين أيدها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



