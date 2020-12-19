روسيا تسجل 28209 إصابات جديدة بفيروس كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:42 ص
روسيا
روسيا
وكالات
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سجلت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، في تقريرها اليومي، 28209 إصابات جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 28552 إصابة أمس الجمعة و28214 إصابة الخميس.

 

وبحسب روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (6459 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورج (3754 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 18.8 بالمائة من المرضى الجدد.

 

وكانت السلطات الصحية الروسية، رصدت 585 وفاة جديدة ناجمة عن العدوى في البلاد خلال اليوم الأخير، مقابل 611 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 26109 مرضى للشفاء من الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و819429 إصابة مؤكدة منها 50347 حالة وفاة و514340 حالة نشطة ومليونين و254742 حالة شفاء.

 

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 85.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (527 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 602 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

 

وانطلقت في روسيا مؤخرا حملة التطعيم المجاني ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد الوباء في العالم.

 

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