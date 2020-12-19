الكشف على 636 ألف مواطن للحد من مخاطر الأمراض المزمنة بالبحيرة

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أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم فحص عدد 636 ألف مواطن بنطاق المحافظة بهدف الإكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، والسمنة بالإضافة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي من الأمراض المزمنة.



وأوضح "طلحة"، أنه يتم تقديم الخدمة الطبية من خلال 164 موقع بوحدات ومراكز صحة الأسرة بالإضافة إلي 38 فريق متحرك و47 موقع ثابت بخلاف وحدات ومراكز صحة الأسرة وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن 40 فأكثر.



وأشار أن الفرق تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، وأنه تم توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، وتستمر الحملة حتى 31 ديسمبر 2020.



ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، تهدف لعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للإعتلال الكلوى من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية والتي تم تجهيزها لإستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم، وصرف العلاج بالمجان.



وشدد محافظ البحيرة على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة وتوفير القوي البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء علي إدخال البيانات بالبرنامج.