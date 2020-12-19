شريف مدكور يُعلن استعداده للحصول على لقاح الكورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:41 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الإعلامي شريف مدكور عن نيته في الخضوع لتجربة المصل الذي تم اكتشافه لعلاج فيروس كورونا، عندما يكون متوفرًا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب شريف مدكور منشورًا قال فيه :"أنا قررت اخذ مصل كورونا اول لما يكون متوفر".

وكان شريف مدكور قد تعرض مؤخرًا لشائعات عديدة تزعم مروره بحالة صحية غير جيدة، ونفى هذه الشائعات من خلال حسابه على Instagram حيث كتب: "في إشاعة إني مريض ‏وده مش صح، أنا صحتي تمام نعمة وفضل وكل يوم في الشغل".

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