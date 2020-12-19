ننشر حكام مباريات غزل شبين وميت خاقان وتلا بالقسم الثاني

وينفرد "" الفجر الرياضي " بحكام ثلاث مباريات من مواجهات اليوم :



1- غزل شبين مع منوف : أحمد حمدي ومحمد حسين، ومحمد سعيد.

2- ميت خاقان مع شباب ديرب نجم : مصطفى عبد الرحيم، وخالد رمضان، ووليد ممدوح.

3-تلا مع بلبيس : محمود دسوقي، وخالد حسام طه، وهشام عبد العزيز.

يقام اليوم السبت مباريات الأسبوع الثالث من دوري القسم الثالث، حيث تشهد المجموعة العاشرة، مواجهات ساخنة وقوية، حيث يلتقي غزل شبين مع منوف، ومركز شباب تلا مع بلبيس، وميت خاقان مع شباب ديرب نجم.كما يحل أبو كبير ضيفا على ميت خلف، ويلتقي الشرقية مع عرب الرمل، وأبو حماد مع شباب بطا، وفاقوس مع شباب عرابي.