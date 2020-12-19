وفد من ضباط الشرطة في زيارة لدور رعاية الأيتام والمسنين (صور)

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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اضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتوجيه وفود من الضباط والضابطات بالقطاع، لزيارة بعض دور (الأيتام – المعاقين – المسنين) بنطاق محافظتى (القاهرة، الجيزة ) وتوزيع عدد من الهدايا العينية ( بطاطين ) على نزلائها.

كما قام وفد من ضباط وضابطات مديرية أمن الفيوم بزيارة إحدى دور رعاية الأيتام وقضاء يوم ترفيهى مع الأطفال وتوزيع بعض الهدايا عليهم.

وكان لتلك الزيارات أثرًا طيبًا فى نفوس النزلاء والقائمين على تلك الدور وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى وإعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين، وإستمرارًا لفعاليات مبادرة ( كلنا واحد )
وفد من ضباط الشرطة في زيارة لدور رعاية الأيتام والمسنين (صور)
وفد من ضباط الشرطة في زيارة لدور رعاية الأيتام والمسنين (صور)
وفد من ضباط الشرطة في زيارة لدور رعاية الأيتام والمسنين (صور)
وفد من ضباط الشرطة في زيارة لدور رعاية الأيتام والمسنين (صور)

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