تعرف على حكام مباراة الرجاء والأوليمبي بدوري القسم الثاني





ومن المقرر أن يدير القاء الحكم ابراهيم محجوب، منطقة بورسعيد، يعاونه الثنائي السويسي، توفيق محمد، ومحمد خليفة، والحكم الرابع أحمد ماجد منطقة المنوفية.







رتيب المجموعة الثالثة

1- حرس الحدود 7 نقاط

2- أبو قير 7 نقاط

3- البلدية 7 نقاط

4- سبورتنج 5 نقاط

5- الأوليمبى 5 نقاط

6-المنصورة5 نقاط

7-الجزيزة3 نقاط

8- المالية نقطتين

9- كفر الشيخ نقطتين

10- فاركو نقطتين

11- دكرنس نقطتين

12- بنى عبيد نقطتين

13- بيلا نقطتين

14- دمنهور نقطتين

15- الرجاء نقطة

16- الحمام نقطة

يشهد ملعب مركز شباب مطروح، اليوم السبت، إقامة مباراة الرجاء والأوليمبي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة، للمجموعة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني.ويراقب اللقاء جمعه عيسى، ويدخل الرجاء اللقاء برصيد نقطة وحيدة، بينما يملك الأوليمبي، 5 نقاط.