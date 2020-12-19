الإمارات ترحب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة في اليمن

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:21 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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رحبت السلطات الإماراتية، اليوم السبت، بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة في اليمن، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس الجمعة، عن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد وفقًا لاتفاق الرياضة.

 

وترأس معين عبد الملك الحكومة اليمنية الجديدة، فيما عُين أحمد عوض بن مبارك وزيرًا للخارجية، وفقًا لقناة "العربية".

 

وأشار هادي إلى أن "الحكومة تتكون من 24 حقيبة مناصفة بين الشمال والجنوب كما تنص اتفاقية الرياض".

 

وكان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أعلن أمس، عن اكتمال الترتيبات العسكرية الخاصة باتفاق الرياض، موضحًا أنه تم اكتمال فصل القوات ونقلها تحت إشراف فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن.

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اليمن الحكومة اليمنية الجديدة الإمارات

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