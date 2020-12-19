الأهلي ينتظر حسم موقف موسيماني من رحلة النيجر

ينتظر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الموقف النهائي للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، من السفر مع الفريق إلى النيجر لبدء المشوار الإفريقي.





وأكد محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية للنادي الأهلي، على استقرار الحالة الصحية للمدرب الجنوب إفريقي، وأصبح بحالة جيدة.





وكان موسيماني تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال اليومين الماضيين، وغاب عن قيادة الفريق أمام غزل المحلة بالدوري العام.





وأوضح شوقي أن موسيماني سيخضع إلى فحص طبي وتحاليل جديدة خاصة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت من أجل تحديد موقفه من السفر مع بعثة الفريق.





وفاز الأهلي على غزل المحلة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس على ملعب الأهلي بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.





ومن المقرر أن تخضع بعثة الفريق لمسحة طبية، قبل السفر إلى النيجر، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر.





ويحل الأهلي ضيفًا على سونيديب بطل النيجر، يوم 23 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.



