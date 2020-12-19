رنا سماحة تكشف عن سبب حضورها حفل الدير جيست بفستان زفافها

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أوضحت الفنانة رنا سماحة سبب ارتدائها لفستان زفافها خلال حضورها أمس لحفل مجلة الدير جيست لتسلم جائزة أفضل مطربة شابة لعام 2020، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت رنا سماحة مقطع فيديو أثناء إلقائها لكلمتها، وقالت في الفيديو:"مساء الخير سعيدة جدًا بوجودي النهاردة في الدير جيست، عايزة أبارك لكل النجوم وزملاءنا الكرام النهاردة، جايزتي بما إني عروسة بقالي اسبوع بهديها لجوزي سامر ابو طالب اللي مشرفني ومنورني".



وعلقت رنا سماحة على الفيديو قائلة:"الجايزه اللى أجلت عشانها شهر العسل بتاعي".



وأضافت رنا سماحة: "فخورة بالجايزه اللى باخدها بعد أول ألبوماتي اللي طلع بعد تعب ومجهود كبير، الجايزة دي منكم وعشان كده هي غالية على قلبي وخصوصًا إنها من مهرجان شفاف ونزيه، شكرًا لثقتكم الغاليه وتصويتكم ليا يا غاليين، أفضل مطربة شابة فى الشرق الأوسط لعام 2020".



وتابعت رنا سماحة قائلة: "شكر خاص لوش السعد جوزي وروح قلبي اللي دايماً ساندني وفى ضهري وداعم ليا، بحبك، وطبعًا عايزه أبارك لكل النجوم والمبدعين المكرمين النهاردة، وايوه الفستان ده هو فستان فرحي اللي كان مفروض ألبسه لوك تاني وملحقتش ألبسه في الفرح فلبسته في فرحي التاني النهاردة".



وفي سياق آخر، شاركت رنا سماحة مؤخرًا في مسلسل" جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد،

ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين.





