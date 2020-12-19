رنا سماحة تكشف عن سبب حضورها حفل الدير جيست بفستان زفافها

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

أوضحت الفنانة رنا سماحة سبب ارتدائها لفستان زفافها خلال حضورها أمس لحفل مجلة الدير جيست لتسلم جائزة أفضل مطربة شابة لعام 2020، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت رنا سماحة مقطع فيديو أثناء إلقائها لكلمتها، وقالت في الفيديو:"مساء الخير سعيدة جدًا بوجودي النهاردة في الدير جيست، عايزة أبارك لكل النجوم وزملاءنا الكرام النهاردة، جايزتي بما إني عروسة بقالي اسبوع بهديها لجوزي سامر ابو طالب اللي مشرفني ومنورني".

وعلقت رنا سماحة على الفيديو قائلة:"الجايزه اللى أجلت عشانها شهر العسل بتاعي".

وأضافت رنا سماحة: "فخورة بالجايزه اللى باخدها بعد أول ألبوماتي اللي طلع بعد تعب ومجهود كبير، الجايزة دي منكم وعشان كده هي غالية على قلبي وخصوصًا إنها من مهرجان شفاف ونزيه، شكرًا لثقتكم الغاليه وتصويتكم ليا يا غاليين، أفضل مطربة شابة فى الشرق الأوسط لعام 2020".

وتابعت رنا سماحة قائلة: "شكر خاص لوش السعد جوزي وروح قلبي اللي دايماً ساندني وفى ضهري وداعم ليا، بحبك، وطبعًا عايزه أبارك لكل النجوم والمبدعين المكرمين النهاردة، وايوه الفستان ده هو فستان فرحي اللي كان مفروض ألبسه لوك تاني وملحقتش ألبسه في الفرح فلبسته في فرحي التاني النهاردة".

وفي سياق آخر، شاركت رنا سماحة مؤخرًا في مسلسل" جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد،
ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين.


أخبار تهمك

حقيقة عرض نجم برشلونة للبيع

منذ أقل من ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب شبورة مائية

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من "ساسي" حول مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

صراع إنجليزي فرنسي على نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 15 دقيقة

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 20 ساعة

موعد سفر بعثة الأهلي إلى النيجر لبداية المشوار الإفريقي

منذ ثلث ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

منذ حوالي 15 ساعة

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 ص

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

11:58 م

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

01:48 ص

حقيقة عرض نجم برشلونة للبيع

11:01 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان