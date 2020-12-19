أول تعليق من عمرو محمود ياسين بعد إصابة أسرته بفيروس كورونا
السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:10 ص
أماني سلام
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أعرب السناريست عمرو محمود ياسين، عن حزنة بعد إصابة زوجتة وابنائة الاثنين بفيروس كورونا المنتشر في العالم.
ونشر منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا" الحمدلله ع كل شيء بس بالنسبه ل ٢٠٢٠ في حاجه تاني ولا خلاص؟ .
وكان أعلن محمود عمرو ياسين، عن إصابة بكورونا، أمس عبر" فيسبوك " قائلا" انا و امي و اختي و خالتي و بنات خالتي كورونا ياريت كله ياخد باله الحمد لله علي كل حاجه".
ونشر منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا" الحمدلله ع كل شيء بس بالنسبه ل ٢٠٢٠ في حاجه تاني ولا خلاص؟ .
وكان أعلن محمود عمرو ياسين، عن إصابة بكورونا، أمس عبر" فيسبوك " قائلا" انا و امي و اختي و خالتي و بنات خالتي كورونا ياريت كله ياخد باله الحمد لله علي كل حاجه".