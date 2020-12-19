أول تعليق من عمرو محمود ياسين بعد إصابة أسرته بفيروس كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
أعرب السناريست عمرو محمود ياسين، عن حزنة بعد إصابة زوجتة وابنائة الاثنين بفيروس كورونا المنتشر في العالم.



ونشر منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا" الحمدلله ع كل شيء بس بالنسبه ل ٢٠٢٠ في حاجه تاني ولا خلاص؟ .


وكان أعلن محمود عمرو ياسين، عن إصابة بكورونا، أمس عبر" فيسبوك " قائلا" انا و امي و اختي و خالتي و بنات خالتي كورونا ياريت كله ياخد باله الحمد لله علي كل حاجه".

أخبار تهمك

صراع إنجليزي فرنسي على نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب شبورة مائية

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة عرض نجم برشلونة للبيع

منذ أقل من ساعة

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 20 ساعة

قرار جديد من "ساسي" حول مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ 43 دقيقة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

صراع إنجليزي فرنسي على نجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 ص

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

11:58 م

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

01:48 ص

حقيقة عرض نجم برشلونة للبيع

11:01 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان