حقيقة عرض نجم برشلونة للبيع

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن كارليس توسكيتس رئيس برشلونة المؤقت قرر عرض أحد نجوم الفريق للبيع خلال الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك من أجل الحصول على صفقة الحلم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.





وأشارت شبكة diario Ara الإسبانية إلى أن برشلونة الإسباني يعيش فترة صعبة منذ بداية الموسم الحالي بسبب تراجع النتائج مع الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق على مستوي بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، حيث أنه على مدار 12 مباراة حصد 20 نقطة ليحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الليجا.





وأفادت الشبكة الإسبانية بأن رئيس برشلونة المؤقت قرر عرض البرازيلي فيليب كوتينيو نجم الفريق الكتالوني للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.





وأوضحت الشبكة الإسبانية أن رغبة إدارة النادي الكتالوني في بيع البرازيلي جاءت من أجل تمويل بعض الصفقات الأخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وألمحت الشبكة الإسبانية أن هدف برشلونة هو الاستفادة من اللاعب ماليًا خاصة بعد تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة.





وأكدت الشبكة الإسبانية أن إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي هو هدف برشلونة المؤكد في الميركاتو الشتوي المقبل وتسعى إدارة البلوجرانا اتوفير الأموال من أجل حسم الصفقة.





وذكرت الشبكة الإسبانية أن البرازيلي كوتينيو عاد إلى صفوف برشلونة في الصيف الماضي بعد نهاية إعارته مع بايرن ميونخ الألماني بناء على طلب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا.





ونوهت الشبكة الإسبانية أن كوتينيو نجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفين آخرين في 11 مباراة مع برشلونة في جميع البطولات على مدار الموسم الحالي.﻿



