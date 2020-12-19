إعادة الحركة المرورية لطبيعتها إثر انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالقليوبية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعادت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم السبت، الحركة المرورية لطبيعتها، إثر تعطلها بعد انقلاب سيارة نقل في العودة من القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا بانقلاب سيارة نقل بالطريق الزراعي، عند مدخل طوخ اتجاه العودة من القاهرة.

انتقل رجال المرور، وجرى فتح الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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