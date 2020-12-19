نجوم الأهلي يحتفلون بـ"الشناوي"

يحتفل لاعبو فريق النادي الأهلي والجهاز الفني بعيد ميلاد قائد الفريق الأحمر محمد الشناوي على هامش المران الصباحي اليوم.





و‌أجل الشناوي الاحتفال بعيد ميلاده الذي وافق أمس الجمعة بسبب الارتباط بمواجهة غزل المحلة في الدوري.

ويواصل الأهلي تدريباته في ال12 من صباح اليوم استعدادًا للسفر إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.





‌وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة أمس في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.



