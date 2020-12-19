السيطرة على حريق محدود داخل مستشفى الخانكة للأمراض النفسية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:55 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شب حريق محدود، اليوم السبت، في منطة الهيش، داخل أسوار مستشفى الخانكة للأمراض النفسية، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطار بنشوب حريق داخل سور مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة.

أخطر اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق، ومنع امتداده لمباني المستشفى دون خسائر بشرية، وتبين أن الحريق شب في هيش سور المستشفى، وجاري معرفة السبب.

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