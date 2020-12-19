إصابة نجل عمرو محمود ياسين بفيروس كورونا

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كشف الفنان الشاب محمود ياسين نجل الفنان عمرو محمود ياسين عن إصابته بفيروس كورونا، هو وبعض أفراد عائلته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





كتب محمود عمرو ياسين منشورًا قال فيه:"أنا وأمي وأختي وخالتي وبنات خالتي كورونا، ياريت كله ياخد باله، الحمد لله علي كل حاجة".



وفي سياق آخر، شارك محمود عمرو ياسين في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة"، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ هاني سرحان، إﺧﺮاﺝ حسين المنباوي، بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي.