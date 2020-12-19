1.2 مليار دولار ارباح" نايك " خلال الربع الثاني من 2020
السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:44 ص
وكالات
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أعلنت شركة الملابس والأحذية الأمريكية نايك ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام، على أساس سنوي، حيث حققت أرباحا بقيمة 1.25 مليار دولار، في الربع الثاني، مقابل 1.12 مليار دولار، في الربع المقابل من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 8.8 في المئة لتصل إلى 11.24 مليار دولار، مقابل 10.33 مليار دولار في الربع الثاني من العام الماضي.
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