1.2 مليار دولار ارباح" نايك " خلال الربع الثاني من 2020

أعلنت شركة الملابس والأحذية الأمريكية نايك ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام، على أساس سنوي، حيث حققت أرباحا بقيمة 1.25 مليار دولار، في الربع الثاني، مقابل 1.12 مليار دولار، في الربع المقابل من العام الماضي.



