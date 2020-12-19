1.2 مليار دولار ارباح" نايك " خلال الربع الثاني من 2020

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:44 ص
شركة نايك للملابس والأحذية
شركة نايك للملابس والأحذية
وكالات
Advertisements
أعلنت شركة الملابس والأحذية الأمريكية نايك ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام، على أساس سنوي، حيث حققت أرباحا بقيمة 1.25 مليار دولار، في الربع الثاني، مقابل 1.12 مليار دولار، في الربع المقابل من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 8.8 في المئة لتصل إلى 11.24 مليار دولار، مقابل 10.33 مليار دولار في الربع الثاني من العام الماضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

الزمالك يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

مدير مستشفى: مش طبيعي أطلع واحد من تحت سرير والدته بـ"عزل كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 10 دقيقة

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

قرار جديد من "ساسي" حول مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

صراع إنجليزي فرنسي على نجم ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أمريكا تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح مودرنا

منذ حوالي 8 ساعات

صراع إنجليزي فرنسي على نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب شبورة مائية

منذ حوالي 3 ساعات

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

لأول مرة فى تاريخها.. "مايكروسوفت" تحقق إيرادات بقيمة 110 مليارات دولار!

1.98 تراجع بأرباح بنك مسقط خلال الربع الثالث

1.36 % ارتفاع في أرباح البنك الأهلي العماني خلال الربع الثالث

2.02 مليار جنيه أرباح "الشرقية للدخان" في 6 أشهر

إيرادات "المصرية للإتصالات "تصعد لـ 6 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2019

189.4% إرتفاع في أرباح "الخليج للكابلات" خلال الربع الأول

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:35 ص

صراع إنجليزي فرنسي على نجم ريال مدريد

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

11:58 م

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

01:48 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب شبورة مائية

07:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان