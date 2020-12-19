عاجل.. إصابة 22 عامل وعاملة زراعة في انقلاب سيارة نقل ببني سويف

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أصيب 22 عامل وعاملة زراعة، في حادث سير، وقع، اليوم السبت، إثر إنقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي، بدائرة مركز إهناسيا ببني سويف، كانوا في طريقهم للعمل مزراعات الظهير الصحراوي بسمسطا.



وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى المركزي، بوصول 21 مصابًا نقلتهم سيارات الإسعاف، من موقع حادث إنقلاب سيارة نقل بدائرة المركز،



وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع بالطريق الصحراوي الغربي، إثر إنقلاب سيارة نقل يستقل عمال وعاملات زراعة، من مركزي اهناسيا وببا، كانوا في طريقهم للعمل بأرض زراعية بالظهير الصحراوي لمركز سمسطا.



ودفع مرفق الإسعاف بـ10 سيارات نقلت المصابين إلى مستشفى إهناسيا المركزي لاجراء الاسعافات الأولية، وخرج مصابين من الإستقبال لتحسن حالتهم، هما: محمد محمد حسن 25 سنة، وعلياء حسن ابراهيم 12 سنة، يقيمان قرية طوة مركز ببا.



وتم نقل 20 مصابًا إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لإستكمال العلاج، هم: غالية حسن إبراهيم ٢١ سنة، مصابة بإشتباه كسر بالذراع الأيسر، وزهراء محروس عبد العظيم، ٣٠ سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وحمدية عيد سيد، ٣٠ سنة، مصابة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، ورضا علي عبدالعظيم، ٢١ سنة، مصابة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وحسام فتحي زياد، ٢٠ سنة، مصابًا بإشتباه خلع بالكتف الأيسر، وهبة سعد محمد، ٢٥ سنة، مصابًا بإشتباه ما بعد الإرتجاج.



وشهد جمعة سعد، ١٨ سنة، مصابة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وداليا فيصل جودة، ١٧ سنة، مصابة بكسر بالعمود الفقري، وشهد عبد التواب محمد، ١٥ سنة، مصابة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وياسمين شعبان جابر، ١٦ سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وهبة أحمد محمود، ٣٢ سنة، مصابة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وصباح نصر ذكي، ٤٢ سنة، مصابة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وسعاد صابر سعد، ٢٢ سنة، مصابة بإشتباه كسر بالساعد الأيسر.



ونسمة خلف عبد العليم، ٢٥ سنة، مصابة بإشتباه كسر بالساق الأيمن، وهبة غندور محمد، ٢٦ سنة، مصابة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، ونورا فاضل علي، ١٧ سنة، مصابة بإشتباه كسر بالساق الأيمن، وهبة سيد محمد، ١٧ سنة، مصابة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، واسماء خلف اسبيتان، ١٥ سنة، مصابة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، ونورا جمعة محمد، ١٧ سنة، مصابة بإشتباه كسر بالذراع الايسر، وشيماء شعبان جمعه، ١٦ سنة، مصابة بإشتباه كسر بالذراع الأيسر وجروح وكدمات.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية بشأن الواقعة.

