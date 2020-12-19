تسجيل 700 وفاة وأكثر من 30 ألف إصابة بكورونا في ألمانيا

أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تخطى إجمالي عدد الوفيات جراء العدوى في البلاد عتبة الـ25 ألفا.

ورصد معهد روبرت كوخ الفدرالي للأمراض المعدية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 31300 إصابة بالفيروس التاجي (بعد قفزة غير مسبوقة بـ33777 إصابة في اليوم السابق)، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الجائحة بواقع 702 حالة وفاة، مقابل 813 وفاة أمس.

ووفقًا للمعهد الألماني، أصبح إجمالي عدد الإصابات بالوباء التي سجلت في ألمانيا منذ بداية الجائحة مليونا و471238 إصابة مؤكدة منها 25640 حالة وفاة.

وكانت الحكومة الألمانية، اضطرت إلى تشديد إجراءات الإغلاق المفروضة في البلاد بمسعى إلى كبح جماح الجائحة، بما يشمل إغلاق المدارس ومعظم المحال التجارية.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، مؤخرًا إن الحكومة تخطط لإطلاق حملة التطعيم العام ضد الفيروس التاجي عقب عيد الميلاد، لكن الاستطلاع الذي أجرته شركة Forsa كشف أن 47% من المواطنين فقط يريدون التطعيم في أسرع وقت ممكن.