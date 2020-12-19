178.5 مليار دولار عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي خلال الربع الثالث من 2020

ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة في الربع الثالث من العام، إذ أدى انتعاش قياسي للإنفاق إلى دفع الواردات للارتفاع، وهو ما فاق تعافيا للصادرات.





وبحسب "رويترز"، قالت وزارة التجارة الأمريكية أمس إن عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى البلاد ومنها، زاد 10.6 في المائة إلى 178.5 مليار دولار في الربع الماضي.





وجرى تعديل بيانات الربع الثاني لتظهر عجزا بقيمة 161.4 مليار دولار، بدلا من 170.5 مليار دولار في القراءة السابقة. وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 189 مليار دولار في ربع العام الممتد بين (يوليو) و (سبتمبر).





وفي سياق متصل بالمعاملات الجارية، أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي أمس أن فائض ميزان المعاملات الجارية المعدل لدول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة اتسع إلى 26.6 مليار يورو في(أكتوبر) من 25.2 مليار يورو في (سبتمبر) بفضل ارتفاع مساهمة تجارة السلع والخدمات.



