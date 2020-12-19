ريهام عبد الغفور تهنئ حنان مطاوع بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان الدير جيست

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حىصت الفنانة ريهام عبد الغفور على تهنئة صديقتها الفنانة حنان مطاوع بمناسبة تكريمها أمس من مهرجان الدير جيست، وحصولها علي جائزة أفصل ممثلة دراما، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت ريهام عبد الغفور صورة جمعتها بالفنانة حنان مطاوع، وعلقت عليها قائلة:"مبروك يا حبيبة قلبي، ودايما مع بعض يا شريكة الكفاح و النجاح يا حنونا".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور الدرامية مشاركتها في حكاية "ربع قيراط"، التي تم عرضها مؤخرًا ضمن أحداث مسلسل "الإ أنا"، وهو بطولة مصطفى درويش، شاهيستا سعد، عصام السقا، إبراهيم السمان، محمد درويش، محمد الصاوي، نادية رشاد، سناء يوسف، ومن تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن.

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