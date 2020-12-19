لأول مرة زوجة أحمد عدوية تكشف تفاصيل حادث الاعتداء

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:33 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تحدثت زوجة الفنان أحمد عدوية، لأول مرة أسرارًا جديدة عن الحادثة الشهيرة التي حدثت له منذ سنوات طويلة، نافية كل ما يقال عن أنه تعرض لاعتداء أو ما شابه قديمًا في منطقة الذكورة بالإخصاء.

وقالت زوجة أحمد عدوية، خلال لقاء عدوية مع الإعلامي عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس عبر شاشة الحياة: "كان عندنا بغبغان أحمد جايبه وكان حبيبه جدا يقطعله التفاح ويقشرله الموز وفي يوم الحادثة من الساعة 5 صباحا كان بيصوت عليه، وأمي تقوله الميه موجودة بتفقر علينا فيه إيه وأحمد كان متأخر وقلقت عليه، وفي الأخر محمد ابني صمم يروح الماريوت ينزل البسين وكانت بنت خالتي عزماني علي الغدا وأثناء وجودنا هناك وصلنا الخبر".



وأضافت" لقيت الساعة 12 بالليل السواق بيتصل بيقولي الأستاذ بيموت مني، قالي اركبي تاكسي وتعالي عند مصر الدولي، فيه ناس شربوه هيروين في كأس ويسكي علشان يموت"، موضحة: "برد علي ناس بتبعت لي كل يوم أنا هوقف كل اللي كاتب أن أحمد عدوية اتعمله عملية إخصاء فمش هسيب حد نزل حاجة علي الموبايل وسأحاكمه وسنثبت بالأدلة".



وأشارت" جوزي راجل 100% وحملت بعد الموضوع وسقطت نفسي، إنما كانت حادثة علشان الغيرة واحد معاه بنت حبته فغار منه، وسرقوا منه الساعة الألماظ وأموال كثيرة، واعتبرها محاولة اغتيال وقتل، أنا اتحديت الدنيا كلها وكان بيجيلي تهديد بالقتل، والسبب الحقيقي وراء الإشاعة بيقولوا فيه بنت صحفية وراء سبب الشائعة عن زوجي التبس الأمر عليها عندما كان يضع القسطرة ففكرت أنه إخصاء لأنها رأت هذا من خلف زجاج العناية المركزة".

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