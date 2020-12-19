يسرا تناقش قهر المرأة المتزوجة في فيلمها الجديد "ليلة العيد"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:09 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُشارك الفنانة يسرا في فيلم الجديد "ليلة العيد"، و تُناقش خلاله قضية قهر المرأة المتزوجة وسوء معاملة الرجال لزوجاتهم، وهو من إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عبد الله، ومن المُقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة، والفيلم تدور أحداثه في إطار درامي واجتماعي فى يوم واحد وهو وقفة العيد، كما أنه يستعرض العديد من جوانب القهر الذي تقع على المرأة، عبر مراحل الطفولة والشباب.

وتعاون سامح عبد العزيز مع يسرا، بعد النجاح الكبير الذي حققوه في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد".


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا السينمائية مشاركتها في فيلم "صاحب المقام"، وهو بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، ريهام عبدالغفور، محمود عبدالمغني، محسن محي الدين، الراحل إبراهيم نصر، هالة فاخر، محمد لطفي، فريدة سيف النصر، محمد ثروت، تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.


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