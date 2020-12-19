محمود حجاج يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في فيلم " الأشواق في عينيه"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:01 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان الشاب محمود حجاج في فيلم قصير يحمل عنوان "الأشواق في عينيه" مع محمد خميس، جميل برسوم، حنان سليمان، لقاء الصرفي، يحيى فودة، عاصم نجاتي.

وأوضح محمود حجاج في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى "حسن"، وهو خطيب "عفاف" التي تُجسد دورها الفنانة لقاء الصرفي، وهو نجل "صادق مكاوي"، الذي يُجسد دوره الفنان جميل برسوم.

وأكد محمود حجاج أن ما جذبه للمشاركة في فيلم "الأشواق في عينيه"، هو أن الدور الذي يُقدمه خلال الأحداث جديدًا عليه، ولم يقدمه من قبل، بالإضافة إلى أن الفيلم يعد أولى بطولاته المطلقة، مُضيفًا :"تجربة مهمة جدًا وكنت لازم اشتغلها".

وأعرب محمود حجاج عن سعادته الكبيرة بالعمل مع كل هؤلاء الأبطال المشاركين في الفيلم، مُوضحًا أن كواليس العمل كانت رائعة، وممتعة للغاية، وأن الفنان جميل برسوم يتمتع بقدر كبير من الاحترام والرُّقِي، بالإضافة إلى أنه يتسم برقة القلب.

وأشار محمود إلى أنه تم ترشيحه للفيلم من قبل المخرج يحيى الناجي، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

وفي سياق آخر، يشارك محمود حجاج حاليًا في مسلسلي "القاهرة كابول"، و"أنصاف مجانين".

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