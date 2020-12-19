2647 إصابة و50 وفاة بفيروس كورونا في المغرب

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في المغرب، اليوم السبت، 2647 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 412393 حالة.

 

وأعلنت الصحة المغربية تسجيل، 50 وفاة مقابل 55 يوم الخميس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الجائحة إلى 6854.

 

وأكدت الصحة المغربية، أن 2727 فردا تعافوا من المرض، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 372725 حالة شفاء.

 

ولم تحدد الحكومة بعد موعدا لبدء حملة للتطعيم بلقاح مضاد للفيروس، وقال بيان للقصر الملكي في وقت سابق، إنها "ستكون مجانية، وستشمل جميع المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما".

 

وتشمل المرحلة الأولى للحملة تطعيم العاملين في الصفوف الأمامية بقطاعات الأمن والصحة والتعليم وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة.

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