إستقرار سعر الدولار اليوم السبت 19-12-2020 في البنوك المصرية





إستقرسعر الدولار اليوم السبت 19-12-2020 في البنوك المصرية وذلك نظراً لعدم وجود تعاملات حيث أن اليوم هو العطلة الرسمية للبنوك ، وتبدأ البنوك ممارسة نشاطها إبتداءً من غد الأحد.









وننشر سعر الدولار طبقاً لأخر تحديث منشور في المواقع المعترف بيها كالاتي :





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى





15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة

15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى





15.64 جنيه للشراء.





15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر





15.64 جنيه للشراء.





15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib





15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.



