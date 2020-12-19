البحرين تعرب عن ترحيبها بتنفيذ الأطراف اليمنية لاتفاق الرياض

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:42 ص
ملك البحرين
ملك البحرين
وكالات
Advertisements

أعربت السلطات البحرينية، عن ترحيبها بتنفيذ الأطراف اليمنية لاتفاق الرياض، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

 

وقد جدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، التأكيد على التزام الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

 

وأكد التحالف - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت- أن عملية فصل القوات وخروجها من أبين وعدن تسير بانضباطية والتزام، وحسب المخطط.

 

وكان التحالف أعلن - أمس - أن خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية.

أخبار تهمك

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

قرار جديد من "ساسي" حول مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ حوالي 13 ساعة

مدير مستشفى: مش طبيعي أطلع واحد من تحت سرير والدته بـ"عزل كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

منذ حوالي 13 ساعة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

الأهلي يتحرك للتعاقد مع بديل "سيرينو"

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب شبورة مائية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مهاجم الأهلي السابق يضع "البلدوز الجديد" للزمالك في تشكيلة الأفضل

منذ أقل من ساعة

صراع إنجليزي فرنسي على نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أمريكا تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح مودرنا

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

01:48 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب شبورة مائية

07:56 ص

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

09:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان