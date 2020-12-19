مع بدء تصوير" أهل الكهف".. أيمن بهجت قمر يطلب من متابعيه هذا الأمر

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طلب الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، من جمهوره بالرحمة للكاتب الراحل جابر عبد السلام، الذي كان يُريد تحويل قصة أهل الكهف لفيلم، وبالفعل تحقق حلمه، وبدأ المخرج عمرو عرفة في تصويره.



كتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها:"مع أول يوم تصوير لفيلم أهل الكهف، ياريت نقرأ الفاتحة للكاتب الراحل جابر عبد السلام، لأنه كان بيحلم يحول قصة أهل الكهف فيلم، وكان عامل لها معالجة عصرية ووقتها زعل مني وكان معتقد إن فيه تشابه وده كان سوء تفاهم لإني عامل معالجة لمسرحية أ. توفيق الحكيم.. الفاتحة للأستاذ جابر".



فيلم"أهل الكهف" بطولة الفنان خالد النبوي، محمد فراج، محمد ممدوح، غادة عادل، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، عبد الرحمن أبو زهرة.