تعرف علي أسعار اللحوم البلدي في الأسواق اليوم السبت 19-12-2020

يرصد موقع "الفجر" أسعار اللحوم في الأسواق ومحلات الجزارة اليوم السبت 19-12-2020 لخدمة مميزة للمستهلك ، وذلك طبقاً لماجاء بشعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.









وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، وأسعار البفتيك ووالبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو،وسجل، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.