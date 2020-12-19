تعرف علي أسعار اللحوم البلدي في الأسواق اليوم السبت 19-12-2020

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
الفجر الإقتصادي
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يرصد موقع "الفجر"  أسعار اللحوم في الأسواق ومحلات الجزارة اليوم السبت 19-12-2020  لخدمة مميزة للمستهلك ، وذلك طبقاً لماجاء بشعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.


وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، وأسعار البفتيك ووالبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو،وسجل، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

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