خادمة عبير بيبرس تكشف تفاصيل جديدة في الجريمة القتل.. الخلافات بسبب الفلوس

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:35 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت الخادمة إثيوبية تفاصيل جديدة في تحقيقات النيابة العامة أسرار جريمة الممثلة عبير بيبرس والتي تم حبسها بعد قتلها لزوجها، داخل منزل الزوجية في البساتين.



فقالت الخادمة في منزل عبير بيبرس، إنها تعمل في منزلها منذ 9 أشهر، وأوضحت بأن هناك خلافات بين الممثلة وزوجها بعد أيام من عملها وأن أغلب تلك الخلافات كانت مادية فدائمًا ما تطلب أموالًا كثيرة من الزوج، وأنها كانت تسمع نقاشهما وصوتهما المرتفع خلال أداء مهام عملها في تنظيف المنزل، وأن الزوج كان يقول لها: «إنتي بتاخدي أكتر من 100 ألف جنيه مصروف في الشهر».



وأشارت خادمة عبير بيبرس، أن أغلب الخلافات بين الزوجين كانت تنتهي بترك الزوج للمنزل ثم يعود في نهاية الليل حتى، وعن يوم الحادث قالت الحادث: «الموضوع كان مشاجرة عادية زي اللي حصل قبل كدة بينهم ومكنتش متوقعة إن الموضوع يصل للقتل، ساعتها كنت موجودة في المطبخ بعمل قهوة، وأول ما طعلت لقيته على الأرض والدم في كل حتة وكانت الممثلة بتصرخ وماسكة زجاجة رقبتها مكسورة وكلها دم»، مشيراً أن الجيران حضروا على صرخاتها ، ثم وصلت بعد ذلك سيارة الإسعاف ونقلت الزوج وبعد دقائق وصلت الشرطة إلى المنزل وألقت القبض على عبير بيبرس.

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