كيلو الأرانب بـ 43 جنيه.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط





ننشر أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 19-12-2020 ، حيث كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة ما بين 20 و21 جنيهًا مقابل 18 جنيها،ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيها









كما وصل سعر الكتكوت إلى بين 4 و7 جنيهات مقابل سعر يتراوح بين 3 و5 جنيهات، الأحد الماضي، وطالت الارتفاعات أسعار كرتونة البيض بأسعار بنحو 6.5 جنيه إلى 30.5 جنيه، مقابل 24 جنيها بالمرزعة، لتباع للمستهلك نحو 35 جنيها ، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيها..







