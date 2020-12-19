أحمد رزق يودع بلاتوه "فى يوم وليلة" غدًا

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يواصل الفنان أحمد رزق تصوير مسلسله الجديد "في يوم وليلة"، ومن المقرر أن ينتهي غدًا من تصويره،والمسلسل تدور أحداثه في إطار 35 حلقة، وهو من إنتاج شركة سينرجي.



مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، محمد جمعة ، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، محمد مهران، ولاء الشريف، داليا مصطفى، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج شيرين عادل، والمسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض.



مسلسل "فى يوم وليلة" يعد التعاون الثاني بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعد تقديمهم مسلسل"بخط الإيد"، الذي عرض مطلع شهر يناير الماضي، وهو بطولة إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، يسرا اللوزى التي ظهرت كضيفة شرف.







