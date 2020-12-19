أسعار الأسماك اليوم السبت 19-12-2020 .. "البورى 1" بين 39-45 جنيها للكيلو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:45 ص
أسعار الأسماك
أسعار الأسماك
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار الأسماك في مصر اليوم السبت19-12-2020  ، حيث يعتبر السمك من الوجبات الخفيفة المعتدلة  في السعر والمتاحة لكل المواطنين حيث تحرص الدولة علي توافر الأسماك بشكل دائم في الأسواق .

 

وبحث اسعار الأسماك في سوق العبور ، فقد سجلت أسعار السمك البورى 1 بين 39-45 جنيها للكيلو ، و البورى "2 " بين 29 - 35 جنيها للكيلو، و انخفضت   أسعار البلطى المزارع " 1 " لتتراوح بين  16-18 جنيها للكيلو مقابل 17-19 جنيها ، وسعر البلطى المزارع " 2 " ليسجل 14-15  جنيها للكيلو مقابل 15.5-16.5 جنيها للكيلو ،واستقرت أسعار البلطى الأسوانى بين  17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيها للكيلو. 

 

وترواح سعر البربون " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70جنيها ، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، و سعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.

 

وسجلت أسعار القشر بياض 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 50-210.جنيها.

   

وتراوحت  أسعار الجمبرى الجامبو بين  400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 120جنيها للكيلو.

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