بيومي فؤاد ونرمين الفقي ينضمان لقائمة أبطال مسلسل "النمر" مع محمد إمام

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تعاقد الفنان بيومي فؤاد والفنانة نيرمين الفقي على المشاركة في مسلسل "النمر"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، كما تم ترشيح الفنانة هنا الزاهد لتقوم البطولة النسائية أمامه، والمسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، ويقوم فريق العمل حاليًا باختيار باقي الأبطال، استعدادًا لانطلاق التصوير نهاية الشهر الجاري في الديكورات الخاصة بالعمل.



مسلسل "النمر"، من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، انتاج سينرجي، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والغموض.



وفي سياق آخر، تشارك نيرمين الفقي حاليًا في مسلسل "لؤلؤ"، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، وهو سيناريو وحوار محمد مهران، اخراج محمد عبد السلام، إنتاج سينرجي.









