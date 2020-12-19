تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 19-12-2020 .. وعيار 21 يسجل 822 جنيه

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الإقتصادي
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تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم  السبت 19-12-2020 ، حيث تراجع جرام الذهب عيار 21 بمعدل 2 جنيه بينما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 بمعدل 1 جنيه .


وتختلف أسعار الذهب في مصر علي حسب المصنعية، ومن محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا بإختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21  اليوم إلى 822 جنيهًا مقابل ، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 705 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 939 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6576 جنيهًا.

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أسعار الذهب السبت

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