تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 19-12-2020 .. وعيار 21 يسجل 822 جنيه

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم السبت 19-12-2020 ، حيث تراجع جرام الذهب عيار 21 بمعدل 2 جنيه بينما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 بمعدل 1 جنيه .

وتختلف أسعار الذهب في مصر علي حسب المصنعية، ومن محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا بإختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.