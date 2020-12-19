الأرصاد الجوية تكشف الظواهر الجوية المتوقعة حتى نهاية الأسبوع

أعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة حتى نهاية الأسبوع في بيان جديد اليوم السبت الموافق 19 ديسمبر 2020.





حالة الطقس السبت 19 ديسمبر 2020 :





تتعرض السواحل الشمالية لفرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً )، مع شبورة مائية كثيفة صباحاً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .





حالة الطقس الأحد 20 ديسمبر 2020 :

يوجد شبورة مائية كثيفة صباحاً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .





حالة الطقس الاثنين 21 ديسمبر 2020 :

وعن الشبورة المائية فتظهر صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .





حالة الطقس الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 :

وعن الظواهر الجوية تتمثل في الشبورة المائية صباحا: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .





حالة الطقس الأربعاء 23 ديسمبر 2020 :





أمطار خفيفة إلى متوسطة :على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، و فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ): على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة،و شبورة مائية صباحاً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .





حالة الطقس الخميس 24 ديسمبر 2020 :



