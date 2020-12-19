الأرصاد الجوية تكشف الظواهر الجوية المتوقعة حتى نهاية الأسبوع
السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:55 ص
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أعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة حتى نهاية الأسبوع في بيان جديد اليوم السبت الموافق 19 ديسمبر 2020.
حالة الطقس السبت 19 ديسمبر 2020 :
تتعرض السواحل الشمالية لفرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً )، مع شبورة مائية كثيفة صباحاً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
حالة الطقس الأحد 20 ديسمبر 2020 :
يوجد شبورة مائية كثيفة صباحاً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
حالة الطقس الاثنين 21 ديسمبر 2020 :
وعن الشبورة المائية فتظهر صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
حالة الطقس الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 :
وعن الظواهر الجوية تتمثل في الشبورة المائية صباحا: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
حالة الطقس الأربعاء 23 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة إلى متوسطة :على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ): على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة،وشبورة مائية صباحاً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
حالة الطقس الخميس 24 ديسمبر 2020 :
هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة :على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة، بجانب وجود شبورة مائية صباحاً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .