قيادي جنوبي لـ " الفجر": الحكومة اليمنية الجديدة انتصار لتحقيق مكاسب على الأرض.. والانتقالي يسير في طريق آمن نحو الاستقلال

علق الدكتور عمر عبداللاه باعباد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي وعضو الجمعية الوطنية على تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.









وقال عمر في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إن الحكومة الجديدة والتي انتظرها الشعب الجنوبي أكثر من الشعب الشمالي هي انتصار لتحقيق مكاسب على الأرض للإنسان وتغيير حياتى المعيشية و الإسراع في تسيير الخدمات الضرورية و تحسين مستوي الدخل للفرد و معالجة انهيار العملة.









وأضاف بأن الأهم في ذلك وصول القضية الجنوبية المحافل الدولية والاعتراف بها دوليا و يمثلها المجلس الانتقالي بقيادة عيدروس قاسم الزبيدي ، وهي التي ستحقق في بناء مؤسسات الدولة الجنوبية القادمة اقتصاديا و أمنيا وعسكريا .









وأكد أن العبرة ليس في كم تحصّل الانتقالي في الحكومة اليمنية وفق اتفاق الرياض، بقدر تلك المكاسب السياسية داخلياً وخارجياً التي تحصّل عليها.







