قيادي جنوبي لـ " الفجر": الحكومة اليمنية الجديدة انتصار لتحقيق مكاسب على الأرض.. والانتقالي يسير في طريق آمن نحو الاستقلال

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:04 ص
عمر عبداللاه باعباد
عمر عبداللاه باعباد
الشحات غريب
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علق الدكتور عمر عبداللاه باعباد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي وعضو الجمعية الوطنية على تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.


وقال عمر في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إن الحكومة الجديدة والتي انتظرها الشعب الجنوبي أكثر من الشعب الشمالي  هي انتصار لتحقيق مكاسب على الأرض للإنسان وتغيير حياتى المعيشية و الإسراع في تسيير الخدمات الضرورية  و تحسين مستوي الدخل للفرد و معالجة انهيار العملة.


وأضاف بأن الأهم في ذلك وصول القضية الجنوبية المحافل الدولية والاعتراف بها دوليا و يمثلها المجلس الانتقالي بقيادة عيدروس قاسم الزبيدي ، وهي التي ستحقق في بناء مؤسسات الدولة الجنوبية القادمة اقتصاديا و أمنيا وعسكريا .


وأكد أن العبرة ليس في كم تحصّل الانتقالي في الحكومة اليمنية وفق اتفاق الرياض، بقدر تلك المكاسب السياسية داخلياً وخارجياً التي تحصّل عليها.


وتابع حديثة قائلا ، أثق بأن الانتقالي يسير فعلاً بشعب الجنوب وقضيته في طريق آمن نحو الاستقلال وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة، وتأمين حدودها كاملا و القضاء و محاربة الإرهاب في جميع بلدان الإقليم كما أن  المجلس الانتقالي أيضا حليف استراتيجي أصبح في هذا الجانب إقليميا و دوليا و هنا نقول لشعبنا الجنوبي العربي خطواتنا موزونة و ثابتة و هي تحقق مستر بناء الدولة الجنوبية الفيدرالية ، كما أن الانتقالي سيكون المراقب في تنفيذ كل الوزراء في تحقيق التنمية الخدماتية، نتمني أن يكون كل وزير أن يقوم بواجبه بعيد عن الفساد لأن الفرص في هذا الجانب للفساد نقول انتهي و بالنسبة الجنوب خاصة ننتظر المستقبل الواعد والقادم أفضل.

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