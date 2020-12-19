الأهلي يتحرك للتعاقد مع بديل "سيرينو"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
سيرينو
سيرينو
أمل الحلفاوي
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وضع النادي الأهلي بديلا للأورجوياني جاستون سيرينو لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، تحسبا لفشل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تعثرت مفاوضاته في الفترة الصيفية.

وأشارت تقارير صحفية من جنوب إفريقيا، إلى أن لجنة التعاقدات في الأهلي، بدأت تتحرك للتفاوض مع بديل جاستون سيرينو حال فشلت الصفقة.

ودخل النادي في مفاوضات مع لاعب منتخب الأولاد كيدان دوللى، نجم وسط مونبيليه الفرنسي، وذلك بناء على توصية من بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظرا لدرايته بمستوى اللاعب الذي سبق أن قام بتدريبه مع صن داونز عام 2016.

وأكدت التقارير الصادرة من جنوب إفريقيا، أن النادي الأهلي بدأ التفكير بقوة في ضم دوللي، الذي رحل إلى مونبيليه الفرنسي ويتبقى في عقده موسم واحد، وهو ما قد يسهل الأمور لانتقاله للأهلي.

جدير بالذكر أن دوللي صاحب الـ 27 عامًا، يجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي وصانع الألعاب، وشارك في 18 مباراة دولية مع جنوب إفريقيا.

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