عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند تتجاوز عتبة الـ10 ملايين

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند تتجاوز عتبة الـ10 ملايين.

 

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة في الهند، 26355 إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي التي ظلت فيها الإصابات اليومية دون 30 ألفاً.

 

 وأعلنت السلطات الصحية الهندية، تسجيل 9.93 ملايين إصابة، وهي في المرتبة الثانية عالمياً في عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة.

 

وبحسب وزارة الصحة الهندية، تم تسجيل 360 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 144069.

 

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